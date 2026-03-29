Potegao pištolj - sve snimljeno: Tuča i sukobi u Bajinoj bašti - policija će morati da zavrne rukave! (video)

Incident u Bajinoj Bašti. Došlo do izvlačenja i pretnji pištoljem.

Tokom napada muškaraca u crnom na građane i novinara Zumera Darka Gligorijevića, viđen je muškarac koji izlazi iz crnog automobila sa pištoljem u ruci i ide ka grupi koja je u sukobu, što se vidi na snimku objavljenom na Iksu. Grupa muškaraca u crnom u Bajinoj Bašti, blizu biračkog mesta broj 5, napala je jednog građanima i probala da mu oduzme telefon. U tom trenutku novinar Zumera je prišao da vidi šta se događa nakon čega mu je prišao jedan iz te grupe i probao