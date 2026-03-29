Protestni skup u Aranđelovcu: Veliki broj okupljenih i svuda policijski kordoni! (video)

Aranđelovački studenti najavili su da će večeras u 20 časova organizovati skup ispred zgrade te opštine kako bi, kako su naveli, "odbranili izbornu volju građana".

"U danu kada su građani odlučivali o budućnosti svog grada, naša je zajednička obaveza da sačuvamo izbornu volju. Bez podela. Bez straha. Zajedno", naveli su studenti na Instagramu. U Aranđelovcu, kao i još devet gradova i opština, danas se održavaju redovni lokalni izbori, a biračka mesta otvorena su do 20 časova. Prema izveštaju studenata u blokadi, izlaznost u Aranđelovcu do 17 časova bila je 58,8 odsto. Izborni dan protiče uz brojne nepravilnosti u većini