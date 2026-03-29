Da li će država uništiti univerzitet ako ne uspe da ga pokori

Između žandarmerije koja je novosadski kampus počela da doživljava kao drugu kuću i gigantskog kompleksa MUP-a koji će okružiti zgradu FDU, jasno je da je policija postala neizostavni deo visokog obrazovanja. Ostaje još jedino da se vidi da li će njihovo prisustvo biti i sastavni deo fakultetskih akreditacija

Tri meseca nakon što je rektor Univerziteta u Beogradu Vladan Đokić na protestu izjavio da je istorija pokazala da „nijedna vlast, kao ova današnja, nije postupala prema članovima akademske zajednice ovako osiono, osvetnički i zlobno“, nema više nikakve dileme da je SNS veoma ozbiljno shvatio svoje mesto u budućim udžbenicima. Ne samo što nije propustio priliku da uoči dolaska misije Evropskog parlamenta demonstrira odnos prema nepovredivosti akademskog prostora