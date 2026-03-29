Istorijski rezultat, 10:0 za Srpsku naprednu stranku: Vučić proglasio pobedu u svih deset lokalnih samouprava na današnjim izborima Beograd – Predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, obratio se javnosti i saopštio prve preliminarne rezultate loklanih izbora koji su danas održani u deset lokalnih samouprava.

Naglasio je da su u većini opština svi glasovi potpuno prebrojani: - Aranđelovac: na 90 odsto obrađenh podataka - SNS 52.96 odsto, Studentska lista 44.9. Bajina Bašta, obrađeno 51 od ukupno 52 biračka mesta - SNS 53.49 SNS, a 41 odsto Ujedinjini za Bajinu Baštu. Bor, nedostaje pet biračka mesta, ali na 43 mesta prednost je oko 1,000 glasova za SNS, SNS oko 46, blokaderi oko 40 odsto, vlaška stranka 4 odsto, rekao je Vučić. Istakao je da je u Kladovo ostvarena