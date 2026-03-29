Pružio dokumenta a između njih stavio 10 eura: Na granici sa Crnom Gorom uhapšen srpski državljanin Rožaje - Službenici Stanice granične policije I Rožaje na graničnom prelazu Dračenovac su kontrolisali putničko motorno vozilo marke “Audi” kojim je prilikom kontrole upravljao N.S. (51) državljanin Republike Srbije. - Prilikom kontrole lice je policijskom službeniku na uvid dalo ličnu kartu i saobraćajnu dozvolu između kojih se nalazila novčanica u apoenu od deset