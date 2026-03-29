Napadi na Izrael i Kuvajt, UAE aktivirali PVO odbranu; IRGC: Univerziteti SAD i Izraela legitimne mete

Rat između SAD i Izraela s jedne strane i Irana s druge strane ušao je u drugi mesec. "Vašington post" piše da američko Ministarstvo odbrane priprema višenedeljnu kopnenu operaciju u Iranu iako je potpredsednik SAD Džej Di Vens juče izjavio da će Amerika uskoro izaći iz rata u Iranu. Nakon izveštaja o iranskim napadima u Izraelu i Kuvajtu, Ujedinjeni Arapski Emirati aktivirali su sisteme protivraketne odbrane. Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) poručio je da su univerziteti SAD i Izraela

11:02 Kalibaf: Neprijatelj šalje poruke o pregovorima dok planira kopneni napad Predsednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Kalibaf izjavio je da "neprijatelj otvoreno šalje poruke o pregovorima i dijalogu i tajno planira kopneni napad", dok je nesvestan da Iranci "čekaju dolazak američkih vojnika na teren da ih zapale i zauvek kazne njihove regionalne partnere". "Naša paljba se nastavlja. Naše rakete su na mestu. Naša odlučnost i vera su porasle. Svesni smo