Zelenski: Povlačenje naših trupa iz Donbasa uslov za kraj rata; Orban o otkriću kontraobaveštajne službe

Rat u Ukrajini – 1.495 dan. Uslov za pružanje američkih bezbednosnih garancija Ukrajini je povlačenje ukrajinskih snaga iz Donbasa, rekao Volodomir Zelenski u Kataru. Slovački premijer Robert Fico zapretio je da će blokirati nove sankcije EU prema Rusiji zbog blokade naftovoda "Družba", preko kojeg je Ukrajina obustavila isporuku nafte pre dva meseca.

07:36 Fico zapretio da će blokirati nove sankcije EU prema Rusiji zbog blokade Družbe Slovački premijer Robert Fico zapretio je da će blokirati nove sankcije EU prema Rusiji zbog blokade naftovoda "Družba", preko kojeg je Ukrajina obustavila isporuku nafte pre dva meseca. "Ako Evropska komisija bude dala prednost Ukrajini u odnosu na Slovačku, može da zaboravi na podršku 20. paketu sankcija Rusije ili našu spremnost da sarađujemo u (sprovođenju planova) za brzo