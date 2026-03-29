Američki i izraelski univerziteti na Bliskom istoku su legitimne mete za Iran

TEHERAN - Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) saopštio je da su univerziteti Izraela i Sjedinjenih Američkih Država u regionu Bliskog istoka za njih legitimne mete, i da će u znak odmazde biti gađana dva takva univerziteta, nakon što su u američko-izraelskim napadima gađani iranski univerziteti.

U saopštenju IRGC navodi da "savetuje svim zaposlenima, profesorima i studentima američkih univerziteta u regionu, kao i stanovnicima okolnih područja, da ostanu najmanje jedan kilometar udaljeni od pomenutih univerziteta kako bi zaštitili svoje živote", prenosi danas iranska agencija Tasnim. "Nerazumni vladari Bele kuce trebalo bi da znaju da ce od sada svi univerziteti okupacionog režima i američki univerziteti u regionu zapadne Azije biti legitimne mete za nas