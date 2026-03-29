BLISKOISTOČNI SUKOB: SAD i Izrael najavljuju izlazak iz sukoba s Iranom, Huti otvaraju novi front

BEOGRAD - SAD najavljuju skoro povlačenje iz rata sa Iranom, dok Izrael tvrdi da privodi kraju napade na ključne vojne ciljeve Revolucionarne garde. Za to vreme, jemenski Huti se uključuju u sukob raketnim udarima na izraelske mete. Istovremeno, borbe se nastavljaju u Libanu.

Sukob između Izraela, Sjedinjenih Američkih Država i Irana nastavlja da se širi uz sve više direktnih napada i uključivanje novih aktera u regionu. Potpredsednik SAD Džej Di Vens rekao je da će američka vojska uskoro da se povuče iz rata protiv Islamske Republike, čim budu sigurni da je vlast u Teheranu uzdrmana. I izraelska vojska je saopštila da će "u narednim danima" završiti gađanje skoro svih ključnih vojnih i logističkih objekata Revolucionarne garde. Dok