Dodik čestitao Vučiću i SNS-u pobedu na izborima

BANJALUKA - Lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik čestitao je danas predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću i Srpskoj naprednoj stranci pobedu na lokalnim izborima.

"Srbija, tamo gde je danas birala, izabrala je politiku sigurnosti, stabilnosti i izvesnosti, izabrala je politiku SNS-a i predsednika Aleksandra Vučića. Građanima opština i gradova u kojima su održani izbori čestitam na izboru, Aleksandru Vučiću i Srpskoj naprednoj stranci (SNS) čestitam na pobedi", poručio je Dodik na platformi Iks. Danas su održani redovni izbori u 10 lokalnih samouprava u Srbiji. Izbori su održani za odbornike Skupštine grada Bora, za skupštine