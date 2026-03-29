Letnje računanje vremena počelo noćas u 2 sata pomeranjem kazaljki za sat unapred

BEOGRAD - Letnje računanje vremena počelo je noćas, u nedelju, 29. marta, u 2.00 sata, tako što je kazaljka na satu pomerena za jedan čas unapred.

Direkcija za mere i dragocene metale pri Ministarstvu privrede pojasnila je da je tako vreme u 2.00 sata pomereno na 3.00 sata. Pomeranjem kazaljke časovnika noć je "skraćena", a dan produžen za 60 minuta, posle zimskog računanja vremena. Odluka o letnjem i zimskom računanju vremena sprovodi se na osnovu Zakona o računanju vremena ("Službeni list SCG", br. 20/06). U Srbiji je letnje računanje vremena uvedeno 27. marta 1983. godine. Letnje računanje vremena počinje