Medvedev: Ponuda Zelenskog da pomogne zemljama na Bliskom istoku apsurdna i nerealna

MOSKVA - Zamenik predsednika ruskog Saveta bezbednosti Dmitrij Medvedev izjavio je danas da ponuda predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog da pomogne zemljama Bliskog istoka, koje nisu uspele da zaštite čak ni američke baze raspoređene na njihovoj teritoriji, deluje apsurdno i nerealno.

"Smešno je gledati kako zeleni insekt skače po zemljama (Persijskog) Zaliva i nudi zaštitu od dronova. To je apsurdno", ocenio je Medvedev, prenosi TASS. Medvedev je prvi put komentarisao ove događaje u video-obraćanju. Zelenski je ranije danas saopštio da je stigao u Jordan na važne sastanke, čiji je glavni fokus odbrana i bezbednost. Juče je boravio u Dohi, gde su Ukrajina i Katar potpisali sporazum o saradnji u oblasti odbrane na najmanje deset godina.