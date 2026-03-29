Pripadnici MUP-a učestvovali u otklanjanju posledica nevremena u Šumadijskom, Mačvanskom i Zlatiborskom okrugu

BEOGRAD - Pripadnici Sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije u protekla 24 časa bili su angažovani na otklanjanju posledica nepovoljnih vremenskih uslova na teritoriji Šumadijskog, Mačvanskog i Zlatiborskog upravnog okruga.

Usled intenzivnih padavina i porasta vodostaja, u pojedinim delovima zemlje zabeležena su manja lokalna izlivanja vodotokova, kao i pojedinačni, kratkotrajni poremećaji u snabdevanju električnom energijom, na čijem otklanjanju nadležne službe intenzivno rade, dok je situacija stabilna i pod kontrolom. Pripadnici Sektora za vanredne situacije intervenisali su na uklanjanju palih stabala na teritoriji Kragujevca, Šapca i Užica, kao i intervencije na ispumpavanju vode