Stanković: Tragedija poslednja opomena za uvođenje normalnog režima na fakultetima

BEOGRAD - Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković izjavio je danas da je tragedija koja se dogodila na Filozofskom fakultetu u Beogradu kada je jedna studentkinja izgubila život poslednja opomena za uvođenje režima normalnog funkcionisanja na visokoškolskim ustanovama.

Stanković je naglasio da je stanje na Univerzitetu u Beogradu nakon tragedije zabrinjavajuće, kao i da kod određenog broja ljudi i dalje postoji ideja o ponovnom pokretanju blokada. "Mi jesmo u akademskoj 2025. i 2026. uveli jednu vrstu funkcionalne normalnosti. Dakle, Univerzitet funkcioniše, održavaju se predavanja, vežbe, konsultacije, ispitni rokovi. Međutim, još u nekim neohlađenim glavama tinja ideja da se može obnoviti tzv. duh pobune i ponovo krenuti sa