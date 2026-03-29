U Kuli do 18 časova glasalo 67.64 odsto birača, u Sevojnu, Lučanima i Bajinoj Bašti izlaznost iznad 70 odsto

KULA, MAJDANPEK, SEVOJNO - Prema podacima Opštinske izborne komisije u Kuli do 18 časova glasalo je 67,64 odsto birača. Prema poslednjim podacima najveća izlaznost je u opštinama Sevojno, Lučani i Bajina Bašta gde je do 18 časova na birališta izašlo više od 70 odsto glasača.

Na teritoriji opštine Kula, na 40 biračkih mesta pravo glasa ima 33.286 građana. Skupština opštine Kula ima 37 odborničkih mesta, a na izborima učestvuje pet izbornih listi. Izlaznost do 18.00 sati na lokalnim izborima u Majdanpeku 58,43 odsto Izlaznost na lokalnim izborima u Majdanpeku do 18.00 sati je 58,43 odsto upisanih birača na šest biračkih mesta koja predstavljaju reprezentativni uzorak, rekao je za Tanjug predsednik Opštinske izborne komisije Dejan Škorić.