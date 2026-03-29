UKRAJINSKA KRIZA: Zelenski: Povlačenje naših trupa iz Donbasa uslov za kraj rata; Orban o otkriću kontraobaveštajne službe

BEOGRAD - Rat u Ukrajini - 1495 dan. Uslov za pružanje američkih bezbednosnih garancija Ukrajini je povlačenje ukrajinskih snaga iz Donbasa, rekao Volodomir Zelenski u Kataru. Slovački premijer Robert Fico zapretio je da će blokirati nove sankcije EU prema Rusiji zbog blokade naftovoda "Družba", preko kojeg je Ukrajina obustavila isporuku nafte pre dva meseca.

U ruskom napadu na Odesu dve osobe su izgubule život, dok je 14 povređeno, izjavio je šef Odeske vojno-civilne administracije Oleg Kiper, prenosi Ukrinform. U Sumskoj i Harkovskoj oblasti Rusi pokušavaju da prošire svoju zonu kontrole, pa ukrajinski graničari odbijaju pokušaje napredovanja pešadijskih grupa, navodi portparol Državne granične službe Ukrajine Andrij Demčenko. Za to vreme, ukrajinski predsednik je u diplomatskoj misiji u Kataru i Emiratima. Ukrajina i