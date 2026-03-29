UKRAJINSKA KRIZA: Zelenski:Ukrajina je spremna za mirovne pregovore bilo gde osim u Rusiji i Belorusiji

BEOGRAD - Rat u Ukrajini - 1495 dan. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je danas da Ukrajina neće biti strana koja blokira dalje mirovne pregovore i spremna je da ih održi bilo gde osim u Rusiji i Belorusiji.

"Nikada nećemo biti strana koja blokira mirovne pregovore, odugovlači ili odlaže itd. I zato smo spremni da se sastanemo bilo gde, osim u Rusiji i Belorusiji koje su saveznice i naši neprijatelji", rekao je on u intervjuu za američki televizijski kanal NBC njuz tokom posete Kataru. On je rekao i da je američki tim ponudio da bude domacin trilateralnih pregovora na američkom tlu, ali da ruska strana nije bila voljna da to učini. Kao mesto mogućeg održavanja