Prijateljska utakmica: Novi Pazar – Jezero 2:0 Fudbaleri Novog Pazara pobedili su danas u prijateljskoj utakmici gostujuću ekipu Jezera iz Plava sa 2:0.

Novopazarci su protiv člana elitne crnogorske lige poveli golom Dominika Sadija u 24. minutu. Konačan rezultat postavio je Ersan Mavrić u 53. minutu. Meč na Gradskom stadionu pratilo je oko 400 gledalaca. M. Minić Foto: S. Župljanin