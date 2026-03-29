Prognoza vremena za ponedeljak, 30. mart: Oblačno, hladno, kiša, sneg

U Srbiji će sutra biti oblačno i hladno, mestimično s kišom, na planinama sa slabim snegom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Kiša i sneg se većinom očekuju u severnim, zapadnim i centralnim delovima Srbije. Zapadni i severozapadni vetar biće slab do umeren, ali u Vojvodini, zapadnoj, centralnoj i istočnoj Srbiji povremeno i jak. Najniža temperatura od četiri do osam stepeni, a najviša od sedam do 13. U Beogradu će biti oblačno i hladno, povremeno kiša. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar. Temperatura će biti bez većeg kolebanja od šest do osam stepeni. U Srbiji će u narednih sedam