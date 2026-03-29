Antoneli posle pobede: "Užasan start i neverovatan tempo u nastavku"

Sportske.net pre 3 sata  |  Sportske.net, Beta
Vozač Mercedesa Andrea Kimi Antoneli rekao je danas da je dobar osećaj pobediti u dve uzastopne trke Formule 1, ali i da je do trijumfa u Japanu došao uz dozu sreće. "Osećaj je zaista dobar.

Još je rano da razmišljamo o šampionatu, ali krećemo se u dobrom pravcu. U trci sam imao užasan start, treba da proverim šta se desilo, ali sam onda imao sreće sa bezbednosnim vozilom (22. krug) i preuzeo vođstvo. U nastavku je tempo bio prosto neverovatan. Tvrde gume su bile zaista sjajne. Osećao sam se veoma dobro u bolidu i veoma sam zadovoljan", rekao je Antoneli, preneo je Bi-Bi-Si (BBC). Antoneli je na stazi "Suzuka" zabeležio drugu pobedu u karijeri, ujedno
Otvori na sportske.net

Povezane vesti »

Ključne reči

Formula 1BBCJapan

