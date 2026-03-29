Rusija apeluje na SAD i Izrael: Okončajte napade na Iran, bombardovanje je užasno
Sputnik pre 32 minuta
SAD i Izrael moraju da okončaju napade na Iran, kontinuirano bombardovanje je užasno, izjavio je pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov.
Istovremeno, vicepremijer Rusije Aleksandar Novak ocenio je da će rešavanje posledica krize na Bliskom istoku trajati najmanje nekoliko meseci, svet je duboko šokiran. Sjedinjene Američke Države i Izrael pokrenuli su 28. februara vojnu operaciju protiv Irana. Pogođeni su veliki iranski gradovi, uključujući Teheran. Bela kuća je opravdala napad navodeći raketne i nuklearne pretnje koje navodno dolaze iz Teherana. Korpus islamske revolucionarne garde najavio je