Kolumbijska mornarica uništila laboratorije za drogu i zaplenila dve tone kokaina

Kolumbijska mornarica je saopštila da je tokom operacija na jugu zemlje uništila desetine laboratorija za proizvodnju narkotika i zaplenila više od dve tone kokaina.

U saopštenju se navodi da je u tom području zaplenjeno i više od 3.700 galona švercovanog goriva čime je "sprečeno jačanje lokalnih ilegalnih ekonomskih aktivnosti", prenosi CBS News. Na fotografijama koje je podelila kolumbijska mornarica vide se neke od laboratorija i zaplenjeni kokain u malim pakovanjima, svaki težine od oko dva kilograma. Mornarica je saopštila da su prilikom zaplene droge uhapšena tri člana kriminalne grupe, dvojica iz Ekvadora, a za trećeg