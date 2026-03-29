Objavljenje cene odstrela zaštićenih divljači u lovnoj sezoni 2026/27 - idu do 150.000 dinara

Cene odstrela lovostajem zaštićenih vrsta divljači u lovnoj sezoni 2026/2027. od 4. aprila biće od jednog do 150.000 dinara koliko će koštati odstrel svih kategorija divokoze i mužjaka običnog jelena.

Kako je objavljeno u Službenom glasniku, odstrel mužjaka virdžinijskog jelena koštaće 60.000 dinara, a ženke i podmladka običnog jelena po 50.000 dinara. U Uredbi o Cenovniku odstrela lovostajem zaštićenih vrsta divljači za lovnu 2026/2027. navedeno je da će po 30.000 dinara koštati odstrel mužjaka jelena lopatara i mužjaka muflona, a 24.000 dinara biće odstrel mužjaka srne. Po 12.000 dinara koštaće odstreli ženki i podmladaka muflona, jelena lopatara i