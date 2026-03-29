Protesti "Bez kraljeva" održani u više od 3.000 gradova u SAD

U Sjedinjenim Američkim Državama u subotu su u više od 3.000 gradova održani masovni protesti "Bez kraljeva", na kojima su učesnici izrazili neslaganje sa politikom koju vodi američki predsednik Donald Tramp, prenosi danas ABC njuz.

Proteste su organizovale nacionalne i lokalne grupe, uključujući poznate progresivne koalicije kao što su "Nedeljivi", "50501" i "Pokreni se". Organizatori protesta su saopštili da su po broju učesnika to verovatno bili najveći protesti "Bez kraljeva" do sada, od kojih je poslednji održan u oktobru prošle godine, kao i da protestima žele da pošalju poruku da su Amerikanci digli glas protiv "konstantnog haosa Trampove administracije". Demonstranti su nosili ručno