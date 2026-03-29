Rukometaši Partizana nastavili dominaciju: pobedili Dinamo i osvojili Kup Srbije!

Rukometaši Partizana osvojili su Kup "Prof. dr Branislav Pokrajac", pošto su večeras u Beogradu u finalu pobedili Dinamo iz Pančeva rezultatom 34:27 (18:14).

Rukometaši Partizana su večerašnjim trijumfom protiv Dinama stigli do 13. Kupa Srbije u istoriji kluba. Najefikasniji u ekipi Partizana bili su Nikola Crnoglavac i Miha Kotar, koji su postigli po sedam golova, dok je Aljoša Damjanović dodao šest. U timu iz Pančeva najbolji je bio Veljko Čabrilo sa osam pogodaka. Za najboljeg igrača finala Kupa Srbije proglašen je rukometaš Partizana Aljoša Damjanović. Finale je odigrano u SC "Prof. dr Branislav Pokrajac" u Beogradu