Rukometaši Partizana nastavili dominaciju: pobedili Dinamo i osvojili Kup Srbije!

Rukometaši Partizana osvojili su Kup "Prof. dr Branislav Pokrajac", pošto su večeras u Beogradu u finalu pobedili Dinamo iz Pančeva rezultatom 34:27 (18:14).

Rukometaši Partizana su večerašnjim trijumfom protiv Dinama stigli do 13. Kupa Srbije u istoriji kluba. Najefikasniji u ekipi Partizana bili su Nikola Crnoglavac i Miha Kotar, koji su postigli po sedam golova, dok je Aljoša Damjanović dodao šest. U timu iz Pančeva najbolji je bio Veljko Čabrilo sa osam pogodaka. Za najboljeg igrača finala Kupa Srbije proglašen je rukometaš Partizana Aljoša Damjanović. Finale je odigrano u SC "Prof. dr Branislav Pokrajac" u Beogradu
Povezane vesti »

Rukometašice Crvene zvezde i rukometaši Partizana pobednici Kupa Srbije

Rukometašice Crvene zvezde i rukometaši Partizana pobednici Kupa Srbije

Danas pre 1 sat
Povezane vesti »

Slave Pistonsi, slavi i Denver: Desetkovana Minesota nemoćna

Slave Pistonsi, slavi i Denver: Desetkovana Minesota nemoćna

Sport klub pre 13 minuta
Rukometašice Crvene zvezde i rukometaši Partizana pobednici Kupa Srbije

Rukometašice Crvene zvezde i rukometaši Partizana pobednici Kupa Srbije

Danas pre 1 sat
Poraz Srbije u Pančevu i oproštaj od Prvenstva Evrope

Poraz Srbije u Pančevu i oproštaj od Prvenstva Evrope

Danas pre 1 sat
Veljko Milosavljević golom ostavio Srbiji realne šanse za odlazak na Šampionat Evrope

Veljko Milosavljević golom ostavio Srbiji realne šanse za odlazak na Šampionat Evrope

Danas pre 1 sat
Međedović za pehar protiv Altmajera

Međedović za pehar protiv Altmajera

Sportske.net pre 1 sat