Vreme sutra slično današnjem: Oblačno i hladno, mestimično s kišom, na planinama sa snegom, do 13 stepeni

U Srbiji će sutra biti oblačno i hladno vreme, mestimično sa kišom, na planinama sa slabim snegom, navodi se u prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Padavine će biti češće u severnim, zapadnim i centralnim delovima Srbije. Duvaće slab i umeren vetar, u Vojvodini, zapadnoj, centralnoj i istočnoj Srbiji povremeno i jak, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura biće od 4 do 8 stepeni, a najviša od 7 do 13. I u Beogradu se sutra očekuje oblačno i hladno vreme, povremeno sa kišom. Duvaće slab i umeren, severozapadni vetar. Temperatura će biti bez većeg kolebanja - od 6 do 8 stepeni. Idućih sedam dana