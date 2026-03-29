Sneg okovao Zapadnu Srbiju, tokom noći palo preko 20 centimetara: Na terenu 12 ekipa a uključena i teška mehanizacija – svuda zabranjen saobraćaj za šlepere

Tokom noći preko 20 centimetara novog snega palo je na Zlatiboru, Tari, Kadinjači, Debelom brdu.

Čitav Zlatiborski okrug okovan je snegom, a sve raspoložive ekipe trenutno su na terenu. – Palo je dosta snega, na terenu je uključena i teška mehanizacija. Naših 12 ekipa je na terenu sa kamionima i šest jedinica krupne mehanizacije. Putevi su prohodni, ali za šlepere na snazi je zabrana saobraćaja na celoj teritoriji, kažu za RINU u Putevima Užice. Dodaju da kako su najavljene padavine i danas tokom čitavog dana, sve ekipe će biti u maksimalnoj pripravnosti. –