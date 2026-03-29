Ponosni otac: Stojaković gledao kako Andrej piše istoriju, Ilinoj je ovo dugo čekao (foto)

KOŠARKAŠI Ilinoja igraće na Fajnal for turniru NCAA lige. Oni su u polufinalu savladali Ajovu 71:59, i tako ispisali istoriju koledža.

Ovo će biti šesti put da Ilinoj nastupa na završnom turniru, prvi put još od 2005. godine. Igraće protiv pobednika Đuk - Konektikat. - Ova grupa je posebna. Pobedili smo zaista dobar tim Ajove. Naša izdržljivost bila je neverovatna. Momci su stalno udarali, držali ritam i nisu odustajali. Ja, kao jedan stari juco trener iz Kanzasa, idem na Final Four sa grupom momaka koje volim. Ne mogu biti ponosniji - rekao je trener Ilinoja Bred Andervud. Kejton