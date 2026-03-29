Istorijske lekcije Milana St. Protića: Da li revolucije zaista proždiru svoju decu?

"Dete" Francuske revolucije bio je Napoleon Bonaparta, a četvorica vođa jakobinaca skončali su na giljotini tokom 1794. I Lenjin, i Zinovjev, i Kamenjev, i Trocki, i mnogi drugi, posečeni su mačem "deteta" Oktobarske revolucije Josifa Visarionoviča Staljina. Kod nas je Milovan Đilas godinama robijao u kazamatima vlasti za koju se borio i izborio. I koju je oličavao...

Krenimo od osnovnog. Šta je revolucija? Meni je najbliža ona definicija po kojoj revolucija predstavlja totalan diskontinuitet sa prethodnim pravnim, političkim, ekonomskim i kulturnim obrascem. Ova jedinstvena i sveobuhvatna promena nastaje u negaciji postojećeg zakonom predviđenog postupka za promenu ustavnopravnog sistema. Ključ je, dakle, u trenutnom i korenitom raskidu između starog i novog. Revolucija je, istorijski gledano, najčešće nasilna mada ne mora