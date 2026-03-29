Rusija poziva svoje američke kolege da sprovedu sporazume postignute u Enkoridžu, na Aljasci, izjavio je pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov za ruske medije. Pozivamo Vašington da izvrši pritisak na Kijev, dodao je on. Moskva veruje samo sebi

„Znate, možda otkrivam tajnu, ali upravo to pozivamo naše američke kolege da urade. To je ono što je sada potrebno“, rekao je Ušakov novinarima, odgovarajući na pitanje zašto Amerikanci ne mogu da zahtevaju od Kijeva da sprovede sporazume postignute tokom samita na Aljasci. Vašington je izneo niz „zanimljivih predloga“ za rešavanje sukoba u Ukrajini, ali su oni trenutno neizvodljivi, dodao je on. „SAD su iznele niz prilično zanimljivih, rekao bih korisnih, ideja i