Sevojno: Do 14 časova na birališta izašlo 53,49% glasača

SEVOJNO – Prema podacima Opštinske izborne komisije u Sevojnu, na dva ogledna biračka mesta do 14 časova glasalo je 53,49% birača.

Predsednica Izborne komisije, Tatjana Divac, rekla je za ZooMUE da do tog trenutka „nije bilo prijavljenih nepravilnosti“. Podsetimo, u Sevojnu 5.544 birača glasa na pet biračkih mesta. Glasaju za četiri liste: “Koalicija Aleksandar Vučić, Sevojno – naša porodica” “Milan Stamatović Avram Ilić – za predsednika GO Sevojno – Zdrava Srbija – Zdravo da pobedi” “Ujedinjeni Sevojno” “Srpski liberali za zeleno Sevojno” Danu izbora u Sevojnu prisustvuje više od 200