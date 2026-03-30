Tokom noći u Beogradu jedna saobraćajna nezgoda; Jedna osoba lakše povređena

U toku protekle noći u Beogradu se dogodila jedna saobraćajna nezgoda, u kojoj je jedna osoba lakše povređena, saopšteno je iz službe Hitne pomoći.

Saobraćajna nezgoda se dogodila u 19.21 sat, u Ulici Cara Dušana na Starom gradu, a povređena osoba je prevezena u Urgentni centar. Tokom noći je Hitna pomoć odgovorila na 105 poziva građana, od kojih je 12 bilo na javnom mestu. Za pomoć su najčešće zvali hronični bolesnici i astmatičari.