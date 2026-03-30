Tri slike lokalnih izbora 2026: Kakvu skicu crtaju za parlamentarne

BBC News | Slobodan Maričić i Grujica

Samo nekoliko sati po zatvaranju biračkih mesta na lokalnim izborima, kada su se kamere ugasile, a napetost splasla, Aleksandar Nastić ponovo je bio na radnom mestu.

„Na časovima sam, već sam imao dva, sad sam na pauzi, ali nema vremena za odmor“, priča 52-godišnji Kuljanin, profesor srpske književnosti i jezika, za BBC na srpskom.

Ništa, kako kaže, nije bilo drugačije ni proteklih meseci, dok je bio u kampanji za izbore na lokalu, kao jedan od nosilaca studentske liste Glas mladih za opštinu Kula.

„Pre podne posao, posle podne jurnjava, novinari, susreti sa ljudima i tako bi u suštini trebalo i da bude na lokalu - profesionalno zanimanje političara je pre svega za Narodnu skupštinu i državne organe“.

Međutim, rezultate u njegovoj Kuli, vojvođanskoj opštini sa tek nešto više od 35.000 ljudi, u nedeljnoj noći čekala je cela zemlja.

Vladajuća Srpska napredna stranka (SNS) na kraju je, u prilično tenzičnoj atmosferi i izbornom danu obeleženom i fizičkim sukobima na ulicama, slavila u svih deset opština u kojima su izbori održani, iako su zvanični rezultati objavljeni u ponedeljak uveče i to ne za sve opštine.

Glavno obeležje izbornog dana bili su fiziči napadi i zastrašivanje birača i učesnika izbora, saopštila je CRTA, organizacija koja prati izbore.

U Kuli je bilo najneizvesnije, odlučilo je oko 500 glasova, izjavio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić u ime SNS-a, iako njegove zaključke studenti odbacuju.

Zvanični preliminarni podaci Opštinske izborne komisije pokazuju da je SNS osvojio 11.796 glasova, a „Glas mladih Opštine Kula" dobila je 11.327 glasova.

„U normalnim državama lokalne izbore nazivamo izborima drugog reda, gde se glasa za lokalne kandidate, nekoga ko će upravljati užim sredinama i tamošnjim budžetima“, kaže Dušan Vučićević, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, za BBC na srpskom.

„Međutim, ovde su bili važni - što se vidi i po visokoj izlaznosti - jer se iz njih projektuju i rezultati parlamentarnih, pa se od glasanja u relativno malim opštinama napravila fama, ali takva je politička situacija, polarizacija je stvarno velika“.

I šta se iz tih rezultata može sve zaključiti?

„Glavni utisak je da SNS ipak jeste pobedio u svih 10 opština, ali uz pad podrške koji je u pojedinim mestima stvarno ogroman“, naglašava Vučićević.

O padu podrške i parlamentarnim izborima

„Ajde, Jano, Kulu da ne damo“, odjekivalo je u nedelju uveče izbornim štabom studenata u opštini na zapadu Bačke.

Na zidovima je upadljivo, umesto imena liste, bila ispisana trojka, što je bio njihov redni broj na glasačkom listiću, jer je još jedna lista imala mlade u nazivu.

Čekajući da se prebroje i poslednji glasovi, nestrpljivo su svi gledali u telefone, okruženi nalepnicama „iz Kule kreće“.

„Kao opština smo, uprkos svemu, pokazali da vlast više nema većinu“, smatra Nastić.

„Poslednjih meseci je svakog dana po jedan ministar dolazio, nekada i po dva dnevno, delili su biračima belu tehniku, primenjivali silu, dovodili batinaše, svu silu i resurse morali su da pokrenu da bi pobedili u jednoj maloj Kuli“, tvrdi.

SNS je, prema preliminarnim rezultatima Opštinske izborne komisije, osvojio 19 mandata lokalne skupštine - koja broji 37 odbornika.

Prošli put su takođe imali 19, dok studenti imaju 18, objavila je OIK.

„A tih 19 prema 18 je većina koja ne obećava stabilnu vlast“, kaže Nastić.

Vladajuća koalicija oko naprednjaka, koja je do 2024. odnosila mahom ubedljive pobede, od pada nadstrešnice u Novom Sadu, kada je poginulo 16 ljudi i uključivanja studenata u antivladine proteste, beleži pad podrške.

To pokazuju rezultati lokalnih izbora 2025. u Mionici, Negotinu, Sečnju, Zaječaru i Kosjeriću, ali i nedeljni izlazak na birališta.

„Ako se pogleda sve što su u Kuli osvojile partije vlasti, plus Savez vojvođanskih Mađara, onda je pad SNS-a oko 15 odsto u odnosu na poslednje parlamentarne izbore - i tu je najsnažniji“, kaže Vučićević.

„Što se tiče istoka Srbije, taj odnos je relativno mali u odnosu na druge regione, ali jeste iznenađenje pad u Knjaževcu od nekih 13 ili 14 odsto u odnosu na parlamentarne, dok u drugim opštinama imamo pad od šest do osam odsto“.

Tu ukazuje i na zanimljiv detalj sa konferencije za medije predsednika Vučića.

„U maniru iskusnog lisca čitao je rezultate SNS-a u odnosu na važeće, a ne ukupne glasove, pa svuda izgledaju za nekih dva odsto veći.

„Istovremeno je posle čitanja rezultata, gde je realan rezultat SNS-a u odnosu na parlamentarne izbore u svim opštinama lošiji - u nekim drastično - istakao neko tobože omnibus istraživanje po kome SNS najjači u prethodnih pet ili šest godina“.

Sve u okviru „borbe narativima“ ko je ostvario dobar rezultat, ali i ohrabrivanja birača.

„Da su normalne okolnosti ko bi glasao za vas? Da se ne lažemo", izjavio je Vučić dan posle lokalnih izbora.

„Glasali su ljudi za neznalice, za ljude koji veze nemaju sa politikom i vođenjem opštine, zato što su glasali protiv", dodao je.

Studenti u međuvremenu i dalje traže vanredne parlamentarne izbore, koje vide kao jedini put u ostvarivanje pravde za žrtve novosadske tragedije.

Mogući su krajem 2026. ili početkom 2027, izjavio je predsednik Vučić.

Šta se o njima može zaključiti sa lokala?

Rezultati lokalnih izbora se uopšte neće odraziti na parlamentarne, zato što „ljudi nisu magarci", smatra Vučić.

Za Nastića je „situacija jasna“.

„U Kuli smo pokazali put - jedinstvena studentska lista, koja ima podršku i opozicije i svih drugih faktora koji su protiv vlasti, jedini je način da se ova vlast skine.“

Tamo gde se napravi referendumska atmosfera i postoji jedna opoziciona lista, rezultati budu bolji, dodaje i Vučićević.

„Sedam ili osam lista koje istovremeno pretenduju da kao opozicija izađu na naredne izbore je put u propast i nažalost izgleda da će najverovatnije biti tako - da će biti baš mnogo opozicionih lista i da se neće izvući pouke iz ovih rezultata.“

O nasilju i Boru

BBC/Grujica Andrić Borani koji podržavaju opoziciju, dočekali su ponoć u nedelju ispred Gradske izborne komisije uz raspravu i guranje sa policijom

Piše: Grujica Andrić, BBC novinar

Izbori u Boru održani su po sunčanom danu, ali uz tenzije, incidente, prigovore zbog navodnih neregularnosti, kupovine glasova i desetine policijskih vozila širom grada.

Istovremeno je do nasilja dolazilo na različitim krajevima grada ili u okolnim selima, poput Slatine, Donje Bele Reke i Šarbanovca, gde su napadnuti studenti, posmatrači, novinari i opozicioni aktivisti, od kojih su neki zadobili teške telesne povrede.

Izborni dan u Boru bio je „degradacija izbornog procesa", ocenio je Raša Nedeljkov, programski direktor posmatračke misije CRTA.

Nije mnogo ličilo na uobičajene izbore, jer sam više osluškivao da li je i gde došlo do novog incidenta, nego što sam proveravao najsvežije podatke o izlaznosti ili razmišljao o postizbornoj kombinatorici.

To sam već video tokom lokalnih izbora širom Srbije 2025. i postalo je nova normalnost političkog života u zemlji od početka studentskih protesta.

Ali, Borani ne pamte sličan izborni dan, kaže Vladimir Stojičević sa opozicione liste „Bor, naša odgovornost".

Ovo mu je treći put da učestvuje na lokalnim izborima - i dosad je „bilo nepravilnosti poput kupovine glasova, ali ovoliko nasilja, brutalnosti i nereagovanja policije nije bilo", tvrdi on za BBC na srpskom.

„Ovoliko ljudi sa strane i ovoliko policije nikada nije bilo u ovom gradu", dodaje.

Boranka Zorana Nestorović nedeljni izborni dan opisuje kao „katastrofalan i veoma naporan".

„Nikada nije bilo ovako opasno u Boru tokom izbora", naglašava Zorana za BBC na srpskom.

I predstavnici SNS-a su saopštili da su njihovi aktivisti napadnuti suzavcem i palicama, te da su zbog povreda zatražili lekarsku pomoć u borskoj bolnici.

BBC/Grujica Andrić Vladimir Stojičević je u nedelju treći put učestvovao na izborima kao kandidat u Boru, a smatra da su ovoga puta izborni uslovi bili daleko najnepovoljniji

Profesor Vučićević sumnja da će izborni proces biti bolji i na budućim parlamentarnim izborima.

„Tu jedino da se umeša neko sa strane, pre svega Evropska unija, i razlozi za to postoje već godinama, ali se to i dalje ne dešava - imamo uglavnom preporuke i kratkotrajne posmatrače, bez ozbiljnih pritisaka da izborni proces izgleda bolje.“

SNS je na prethodnim lokalnim izborima u Boru osvojio 35, a SPS samostalno imao gotovo 11 odsto.

To je bilo dovoljno da ove dve stranke osvoje 19 od ukupno 35 mandata u gradskoj skupštini i formiraju vlast.

BBC/Grujica Andrić Naprednjaci su po preliminarnim rezultatima pobedili u Boru, ali im je podrška opala u odnosu na 2022. godinu

Ove godine zabeležena je rekordna izlaznost u Boru od 68,1 odsto – glasalo je 26.234 od ukupno 38.492 upisanih birača.

Dok je vladajuća koalicija SNS i SPS osvojila 48,09 odsto glasova, lista „Bor, naša odgovornost" je 39,76 odsto, prema podacima Gradske izborne komisije na osnovu prebrojanih 100 odsto glasova.

„U ovakvim uslovima to je izvanredan rezultat", ocenjuje Vladimir Stojičević sa te liste.

Oni su posle zatvaranja birališta i brojnih problema tokom izbornog dana pozvali pristalice da se okupe ispred Gradske izborne komisije u centru Bora, tvrdeći da „neće dozvoliti da se ukrade nijedan glas".

Nekoliko stotina ljudi ostalo je tu i satima posle kraja glasanja, uz desetine policajaca i policijskih vozila koja su obezbeđivala zgradu gde je smeštena i gradska uprava.

Posle objavljivanja preliminarnih rezultata, gotovo da nije bilo reakcije.

Mnogo više se govorilo o incidentima i propustima policije.

„Kakvi rezultati, kakvi izbori, kad ćemo opet na ulicu za nedelju ili mesec dana", kaže razočarano stariji muškarac prijatelju sa kojim stoji ispred GIK-a.

Kako je veče odmicalo, nezadovoljstvo je sve više bilo upereno ka policiji, uz uvredljive povike i guranje na stepeništu ispred ulaza.

O životu posle izbora

Ponoć ispred Gradske izborne komisije u Boru dočekala je Zorana Nestorović, ali sa novim danom, makar prema preliminarnim rezultatima, nisu došle promene kojima se nada.

Ne planira da odustane.

„Nastaviće se, biće dugo i mukotrpno.

„Ako treba, bićemo ovde i sutra, do sledećih izbora", kaže ona.

Kuljanin Nastić ovog postizbornog ponedeljka živi neki uobičajen život.

Predaje u Srednjoj stručnoj školi u obližnjoj Crvenki, gde je donedavno bio i direktor.

Smenjen je u decembru zbog podrške studentima i izlazaka na proteste, tvrdi.

U politiku se uključio posle incidenata iz maja 2025. godine u njegovoj Kuli, kada je tokom protesta došlo do incidenta u kom je korišćen i vatromet.

„To je bio prelomni momenat“, kaže kratko.

„Izlazio sam na proteste i do tada, ali posle te večeri, kada sam video šta se radi i da policija štiti one koje vatrometom gađaju našu decu, rekao sam da ću biti tu za njih šta god budu tražili od mene i da sam im na raspolaganju u kom god obliku“.

Tako se našao i na njihovoj listi za lokalne izbore.

Sada čeka da se završi izborni proces, verifikuju se mandati i kreće borba u lokalnoj skupštini.

„Kao što je to trebalo da funkcioniše u svakoj normalnoj zemlji, da se tamo borimo za prava građana... Nažalost, moraćemo da se borimo i za ona najelementarnija".

„Ali nadam se da ćemo tako uspeti da napravimo dobar teren za parlamentarne izbore kojih će biti, ako ne na jesen, onda na zimu sigurno“.

(BBC News, 03.30.2026)