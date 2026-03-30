Za tri minuta ukradena dela Renoara, Sezana i Matisa iz italijanskog muzeja

Slike su iz muzeja u Parmi ukrala četvorica maskiranih muškaraca usred noći, saopštila je policija.

renoarova slika ribe
Renoarova slika „Ribe“ procenjena je na šest miliona evra i najvrednija je od tri dela ukradena iz italijanske galerije

Slike trojice čuvenih francuskih umetnika Pjera-Ogista Renoara, Pola Sezana i Anrija Matisa vredne milione ukradene su u pljački muzeja u blizini italijanskog grada Parme, saopštila je policija.

Četvorica maskiranih muškaraca ušli su u vilu Fondacije Manjani Roka 22. marta, saopštila je policija, i odneli Renoarovu sliku „Ribe“ (Les Poissons), „Mrtva priroda sa trešnjama“ Pola Sezana i Matisovu „Odaliska na terasi“.

Banda je ušla i izašla u roku od tri minuta, javljaju italijanski mediji, a samo ih je oglašavanje muzejskog alarmnog sistema sprečilo da ukradu još dela.

Lopovi su provalili su kroz glavna vrata Vile dei Kapolavori, smeštene u predeo Parme, i ukrali su slike iz Francuske sobe na prvom spratu muzeja, javljaju italijanski mediji.

Fondacija je saopštila da su lopovi delovali „organizovano“ i da su, po svemu sudeći, nameravali da ukradu još slika da se nisu oglasili alarmi privatne kolekcije.

Policija je ubrzo stigla na lice mesta.

Međutim, kriminalci su pobegli preskačući ogradu, javio je regionalni javni servisu TGR, koji je prvi izvestio o krađi.

Procenjeno je da ukradene slike ukupno vrede devet miliona evra, od čega samo Renoarova šest miliona evra, pa se smatra da je ovo jedna od najvećih krađa umetničkih dela u Italiji poslednjih godina.

Italijanska umetnička institucija je poslednja u nizu koja je bila na meti pljačke u Evropi.

U oktobru 2025, grupa lopova ukrala je dragulje iz jednog od najpoznatijih i najposećenijih muzeja na svetu, pariskog Luvra.

Ta pljačka još nije rasvetljena, a pariska tužiteljka je izjavila da su je izveli „sitni kriminalci".

OVDE pogledajte grafički prikaz velike pljačke Luvra koja je zaprepastila Francusku.

Renoar je bio jedan od vodećih slikara impresionističkog pokreta, a sliku „Ribe“, rađenu uljem na platnu, završio je oko 1917. godine.

Sezanova slika, nastala oko 1890, jedna je od nekoliko mrtvih priroda s trešnjama koje je naslikao ovaj postimpresionista.

Prema navodima Fondacije, delo je retko jer je rađeno akvarelom, tehnikom koju je slikar prihvatio tek u poslednjim godinama života.

Matisova "Odaliska na terasi", naslikana 1922. godine, prikazuje dve figure, od kojih se jedna odmara na suncu dok druga drži violinu.

sezanova slika
„Mrtva priroda sa trešnjama“ Pola Sezana

Krađu sada istražuju italijanski karabinjeri i Jedinica za zaštitu kulturne baštine Bolonje.

Vest o pljački objavljena je tek u nedelju, 29. marta.

Fondacija Manjani Roka osnovana je posle smrti Luiđija Manjanija, kompozitora i kolekcionara umetnina, 1984. godine u njegovoj porodičnoj kući.

Vila dei Kapolavori, dom Fondacije Manjani-Roka
Vila dei Kapolavori, dom Fondacije Manjani-Roka

(BBC News, 03.30.2026)

