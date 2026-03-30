Grbović (PSG): Upad UKP u prostorije NPS politička represija i skretanje pažnje sa batinaša

Beta pre 1 sat

Predsednik Pokreta slobodnih građana (PSG) Pavle Grbović ocenio je sinoć da je "upad" pripadnika Uprave kriminalističke policije (UKP) u beogradske prostorije Narodnog pokreta Srbije (NPS) "klasičan primer političke represije".

Grbović je na društvenoj mreži Iks (X) naveo da je to pokušaj da se u centar pažnje postavi "fabrikovani 'slučaj'" umesto celodnevnog "divljanja batinaša i kriminalaca (tokom izbornog dana u 10 lokalnih samouprava) u cilju očuvanja vlasti Srpske napredne stranke (SNS)"."Građani su danas hrabro rekli da ne žele kabadahijsku vlast SNS, dok je policija još jednom demonstrirala nedostatak kičme, profesionalne časti i patriotizma time što su pristali na ulogu pretorijanske garde jedne kriminalne vlasti", napisao je Grbović.

Pripadnici UKP od 21 čas vrše pretrese u prostorijama NPS i pregledaju telefone, a potpredsednik NPS Miloš Pavlović rekao je agenciji Beta da policija postupa po naredni jednog beogradskog tužilaštva.

"Drže nas koji smo se zatekli i trebali da pratimo rezultate glasanja (na lokalnim izborima) u jednoj prostoriji, a navodno je u pitanju razlog slanje poruka u toku dana sa nekih brojeva telefona", dodao je Pavlović.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić optužio je večeras funkcionere Narodnog pokreta Srbije (NPS) da su tokom današnjeg izbornog dana pozivali građane, lažno se predstavljajući, i pozivali ih da ne glasaju za listu okupljenu oko Srpske napredne stranke (SNS).

Vučić je večeras u centrali SNS kazao da su se funkcioneri NPS predstavljali kao "ljudi iz Predsedništva Srbije, kolege i prijatelji Aleksandra Vučića".

"To ne samo da nije dozvoljeno, to je toliko nefer, toliko jadno, da nemam reči. Naravno, uhvaćeni su svi telefoni, verujem da će svi biti pohapšeni, jer to su stvari koje naša demokratija ne može da toleriše", naveo je on.

(Beta, 30.03.2026)

