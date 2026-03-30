Jovanović (CLS): Studentske liste ostvarile vrlo dobar rezultat, od sada su svi izbori referendumski

Direktor Centra za lokalnu samoupravu (CLS) Nikola Jovanović izjavio je danas da su studentske ili kombinovane studentsko-građanske liste ostvarile vrlo dobar rezultat na lokalnim izborima održanim u 10 opština, dodajući da su od sada svaki izbori referendumski.

"Najbolji rezultat ostvaren je u Kuli i Aranđelovcu, gde je cela opoziciona javnost podržala studente. Velika šansa je propuštena u Smederevskoj Palanci, gde se to nije desilo, ali i tu je studentska lista ostvarila značajnih 30 odsto, uprkos svim problemima i saplitanjima", istakao je Jovanović, navodi se u saopštenju CLS.

Dodao je da je očigledno da je Srbija podeljena na dva velika kampa, da će nijanse odlučivati, ali i da su studenti nova snaga koja je probudila nadu.

(Beta, 30.03.2026)