Kremlj: Putin i Vučić razgovarali na inicijativu srpske strane

Beta pre 56 minuta

Predsednici Rusije i Srbije, Vladimir Putin i Aleksandar Vučić, razgovarali su telefonom na inicijativu srpske strane, o strateškom partnerstvu dve zemlje i situaciji u Ukrajini, na Bliskom istoku i na Balkanu, saopštio je Kremlj.

Razmatrana su aktuelna pitanja rusko-srpskog strateškog partnerstva, uključujući saradnju u energetskom, naftno-gasnom i nuklearnom sektoru, kao i pripreme za predstojeći aprilski sastanak Međuvladinog rusko-srpskog komiteta za trgovinu, ekonomsku i naučno-tehničku saradnju, navodi se.

Vučić je izrazio zahvalnost na produženju stabilnih isporuka ruskog gasa, koje su ključne za održavanje energetske bezbednosti zemlje, piše u saopštenju objavljenom na sajtu predsednika Rusije.

Lideri su detaljno razgovarali o situaciji u Ukrajini i aktuelnoj eskalaciji velikih razmera u sukobu na Bliskom istoku, navodi se i dodaje da je Vučić izneo procenu situacije na Balkanu.

Obe strane su, kako se navodi, istakle fundamentalni značaj Rezolucije 1244 Saveta bezbednosti UN za rešavanje kosovskog pitanja i neophodnost da se osiguraju prava Republike Srpske u okviru Bosne i Hercegovine, u skladu sa Dejtonskim sporazumom.

Dva lidera su se dogovorila da ostanu u kontaktu, dodaje se u saopštenju.

Vučić je ranije danas izjavio da je sa Putinom imao "sadržajan, dobar i konstruktivan razgovor", da su razmenili stavove o svim važnim pitanjima i dogovorili da ugovor o nabavci ruskog gasa bude produžen za još tri meseca "po veoma povoljnim uslovima".

"Ja sam pitao predsednika Putina šta misli o kraju neprijateljstava i u Ukrajini i na Bliskom istoku. Dobio sam njegovo objašnjenje i mišljenje. On je mene pitao i za Kosovo i Metohiju i za Republiku Srpsku. Upoznao sam ga i sa savezom Prištine, Tirane i Zagreba, govorili smo o svim temama", kazao je Vučić.

Vučić mesecima iznosi nepotkrepljenu tvrdnju da su Hrvatska, Albanija i Kosovo sklopili "vojni savez koji je uperen protiv Srbije", otkako su Zagreb, Tirana i Priština u martu 2025. potpisali deklaraciju o saradnji u oblasti odbrane i bezbednosti.

(Beta, 30.03.2026)

