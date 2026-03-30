Milanović otkazao Brdo-Brioni: Vučić ne može u Hrvatsku

Beta pre 1 sat

Hrvatski predsednik Zoran Milanović izjavio je da u ovom trenutku nije moguć dolazak u Hrvatsku predsednika Srbije Aleksandra Vučića zbog njegovih nedavnih izjava i postupaka, i da je zato odlučio da otkaže sastanak Procesa Brdo-Brioni.

"Političke izjave i postupci predsednika Srbije Aleksandra Vučića, kojima svedočimo poslednjih dana i sedmica, u potpunoj su suprotnosti s ciljem Procesa Brdo-Brioni, narušavaju međudržavne odnose i ugrožavaju mir i stabilnost na području Jugoistočne Evrope", naveo je Milanović u pisanoj izjavi.

Milanović zbog toga smatra da u takvim okolnostima ne postoje uslovi i da nije moguć Vučićev dolazak u Hrvatsku, koja je u maju ove godine trebalo da bude domaćin Procesa Brdo-Brioni, saopštio je kabinet hrvatskog predsednika.

U saopštenju se podseća da su Hrvatska i Slovenija, kao članice Evropske unije, inicirale Proces Brdo-Broni s ciljem unapređenja međusobne saradnje i ubrzavanja procesa evropskih integracija zemalja Jugoistočne Evrope.

Kao kopredsedavajući Procesu Brdo-Brioni, Milanović je odlučio da otkaže planirani sastanak u Hrvatskoj i o tome obavestio šefove država učesnika sastanaka, navodi se.

Idući sastanak šefova država Procesa Brdo-Brioni biće održan kada se za to steknu uslovi, posle konsultacija Milanovića i predsednice Slovenije Nataše Pirc-Musar, kopredsedavajućih Procesu Brdo-Brioni, dodaje se u saopštenju.

Vučić je prethodnih meseci često bez dokaza optuživao Hrvatsku da se "brutalno meša" u unutrašnja pitanja Srbije i da je njegovim protivnicima u Srbiji bila "glavna logistička podrška za rušenje Srbije".

(Beta, 30.03.2026)

Povezane vesti »

Milanović otkazao samit Brdo-Brioni: Nema uslova ni mogućnosti za dolazak Vučića

Insajder pre 46 minuta
"Ja mu nisam potrčko, pa da može da se iživljava na meni", Vučić se oglasio nakon što je Milanović otkazao samit Brdo-Brioni…

"Ja mu nisam potrčko, pa da može da se iživljava na meni", Vučić se oglasio nakon što je Milanović otkazao samit Brdo-Brioni: "Meni tamo nije mesto"

Blic pre 46 minuta
Vučić podržao odluku Milanovića o otkazivanju samita Brdo-Brioni: Meni tamo nije mesto, Jasenovac je prioritet

Vučić podržao odluku Milanovića o otkazivanju samita Brdo-Brioni: Meni tamo nije mesto, Jasenovac je prioritet

Euronews pre 11 minuta
Milanović otkazao samit na Brionima, kao razlog naveo Vučića; Vučić: Meni tamo nije mesto

Milanović otkazao samit na Brionima, kao razlog naveo Vučića; Vučić: Meni tamo nije mesto

RTV pre 46 minuta
Vučić odgovorio Milanoviću: Važnije mi je da odem u Jasenovac nego na skup Brdo-Brioni

Vučić odgovorio Milanoviću: Važnije mi je da odem u Jasenovac nego na skup Brdo-Brioni

Dnevnik pre 46 minuta
Vučić: Važnije mi je da odem u Jasenovac nego na skup Brdo-Brioni

Vučić: Važnije mi je da odem u Jasenovac nego na skup Brdo-Brioni

RTS pre 11 minuta
Vučić o otkazivanju samita Brdo Brioni: Podržavam odluku Milanovića, važnije mi je da odem u Jasenovac

Vučić o otkazivanju samita Brdo Brioni: Podržavam odluku Milanovića, važnije mi je da odem u Jasenovac

Insajder pre 56 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićHrvatskaZoran Milanović

Svet, najnovije vesti »

Ministar Aragči kritikovao neke evropske zemlje zbog ćutanja o agresiji na Iran

Ministar Aragči kritikovao neke evropske zemlje zbog ćutanja o agresiji na Iran

Danas pre 16 minuta
Voda kao oružje Irana: Američki profesor analizira potencijalni „rizični pokušaj“ SAD da zauzmu ostrvo Harg

Voda kao oružje Irana: Američki profesor analizira potencijalni „rizični pokušaj“ SAD da zauzmu ostrvo Harg

Danas pre 41 minuta
SAD ponovo otvorile ambasadu u Venecueli

SAD ponovo otvorile ambasadu u Venecueli

Danas pre 1 sat
Kremlj: Putin i Vučić razgovarali na inicijativu srpske strane

Kremlj: Putin i Vučić razgovarali na inicijativu srpske strane

Danas pre 1 sat
BLOG UŽIVO: Rubio: Ciljevi u će biti ostvareni za „nekoliko nedelja, a ne meseci“, Tramp potvrdio da pregovara sa Kalibafom…

BLOG UŽIVO: Rubio: Ciljevi u će biti ostvareni za „nekoliko nedelja, a ne meseci“, Tramp potvrdio da pregovara sa Kalibafom, NATO oborio raketu iznad Turske

Insajder pre 11 minuta