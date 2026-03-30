Španija zatvorila vazdušni prostor za vojne avione SAD

Španija je danas zatvorila svoj vazdušni prostor za avione SAD koji učestvuju u ratu u Iranu, saopštila je ministarska odbrane Margarita Robles.Madrid je ranije rekao da SAD ne mogu da koriste zajedničke vojne baze američke i Španske vojske za operacije koje su povezane sa ratom u Iranu.

"Ovo je američkoj vojsci bilo sasvim jasno rečeno od samog početka. Stoga, ni baze niti španski vazdušni prostor nije dostupan za bilo kakve akcije vezane za rat u Iranu", rekla je Robles novinarima.

Španska vlada premijera Pedra Sančeza najkritičnija je zemlja u Evropi prema vojnim akcijama SAD i Izraela na Bliskom istoku.

"Mislim da svi znaju stav Španije; on je veoma jasan", rekla je Robles, nazivajući rat u Iranu "duboko nezakonitim i duboko nepravednim".

(Beta, 30.03.2026)