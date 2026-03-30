SPS: Pobeda složne, dostojanstvene i slobodarske Srbije na lokalnim izborima
"Ovo je pobeda složne, dostojanstvene i slobodarske Srbije", poručili su iz SPS-a u saopštenju.
Iz SPS-a su naveli da su rezultati izbora pokazali i da sve "iskrene patriote" jedino udruženim snagama mogu da se suprotstave destabilizaciji Srbije i ugrožavanju njenog suvereniteta.
"Doprinos lokalnih odbora Socijalističke partije Srbije ovoj velikoj i zajedničkoj pobedi je značajan i doprineće daljem razvoju i ekonomskom osnaživanju lokalnih samouprava", istakli su iz SPS-a u saopštenju.
Dodali su da je za stranku poseban izazov predstavljalo odsustvo predsednika SPS-a Ivice Dačića tokom celog izbornog procesa.
"Pokazali smo da je SPS snažna i stabilna partija koja jedinstveno i besprekorno funkcioniše čak i u najtežim trenucima", naveli su iz SPS-a.
Socijalistička partija Srbije je, zajedno sa Srpskom naprednom strankom, na lokalnim izborima u 10 opština održanim u nedelju učestvovala u okviru liste "Aleksandar Vučić - Srbija, naša porodica".
(Beta, 30.03.2026)