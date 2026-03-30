SPS: Pobeda složne, dostojanstvene i slobodarske Srbije na lokalnim izborima

Socijalistička partija Srbije (SPS) saopštila je danas da je pobeda "zajedničke liste" na lokalnim izborima održanim u nedelju potvrda značaja dugogodišnje koalicione saradnje sa Srpskom naprednom strankom (SNS) i predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem koja je, kako su istakli, garant mira, stabilnosti i odbrane državnih i nacionalnih interesa.

"Ovo je pobeda složne, dostojanstvene i slobodarske Srbije", poručili su iz SPS-a u saopštenju.

Iz SPS-a su naveli da su rezultati izbora pokazali i da sve "iskrene patriote" jedino udruženim snagama mogu da se suprotstave destabilizaciji Srbije i ugrožavanju njenog suvereniteta.

"Doprinos lokalnih odbora Socijalističke partije Srbije ovoj velikoj i zajedničkoj pobedi je značajan i doprineće daljem razvoju i ekonomskom osnaživanju lokalnih samouprava", istakli su iz SPS-a u saopštenju.

Dodali su da je za stranku poseban izazov predstavljalo odsustvo predsednika SPS-a Ivice Dačića tokom celog izbornog procesa.

"Pokazali smo da je SPS snažna i stabilna partija koja jedinstveno i besprekorno funkcioniše čak i u najtežim trenucima", naveli su iz SPS-a.

Socijalistička partija Srbije je, zajedno sa Srpskom naprednom strankom, na lokalnim izborima u 10 opština održanim u nedelju učestvovala u okviru liste "Aleksandar Vučić - Srbija, naša porodica".