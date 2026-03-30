Studenti u blokadi: Lokal se budi, veliki gradovi su spremni – promena dolazi

Beta pre 34 minuta

Studenti u blokadi saopštili su večeras, po završetku lokalnih izbora u 10 lokalnih samouprava, da se pobede na parlamentarnim izborima odlučuju se u velikim gradovima, gde je, kako su naveli, "znatno teže sprovesti zastrašivanje i ucene"."Lokal se budi. Veliki gradovi su spremni. Promena dolazi. Srbija se umiriti ne može. Do pobede", saopštili su studenti na svom sajtu blokade.org.

Prema njihovoj oceni, nemogućnost da se pritisak istovremeno sprovede na velikom broju mesta, uz otežanu trgovinu pozicijama, radnim mestima i različitim pogodnostima, jedan je od razloga što parlamentarni izbori još uvek nisu raspisani.

Govoreći od današnjim lokalnim izborima, naveli su da su liste koje su podržali na lokalnom nivou "pokazale kako se vodi borba i u kom pravcu ona treba da ide do konačne pobede".

"Uprkos snažnim naporima režima da ucenama, uključujući pritiske vezane za radna mesta u fabrici 'Milan Blagojević' u Lučanima, Valjaonici bakra u Sevojnu, rudniku 'Ziđin' i javnim preduzećima, izvrši uticaj na birače, Srpska napredna stranka (SNS) beleži pad veći od 20 odsto u većini opština", naveli su studenti.

Tokom prethodnih meseci, kako su dodali, obilazili su manja mesta i razgovarali sa građanima, dodajući da su svesni pritisaka kroz koje su prolazili, kao i "činjenice da režim nikada nije bio ovako uzdrman".

"Već sutra očekujemo podnošenje krivičnih prijava protiv policajaca, batinaša i funkcionera koji su napadali građane, ne vodeći računa o posledicama, kao i prigovora zbog izbornih neregularnosti", dodali su studenti.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić proglasio je večeras pobedu koalicije okupljene oko Srpske napredne stranke (SNS), čiji je član i bivši predsednik, u svih 10 lokalnih samouprava u kojima su danas održani redovni lokalni izbori - Aranđelovcu, Bajinoj Bašti, Boru, Kladovu, Knjaževcu, Kuli, Lučanima, Majdanpeku, Sevojnu i Smederevskoj Palanci.

Izborni dan protekao je, po brojnim izveštajima nezavisnih posmatrača sa terena, uz brojne nepravilnosti u većini mesta, uz fizičke obračune i povređene građane, aktivista i novinare.

(Beta, 30.03.2026)