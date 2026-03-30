Tužilaštvo: Pretres prostorija NPS-a po nalogu suda

Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je danas da je pretres prostorija političke stranke Narodni pokret Srbije (NPS) sproveden u skladu sa zakonom i po nalogu suda, u okviru predistražnog postupka.

Tužilaštvo je za portal Nova.rs navelo da je pretres je izvršen u vezi sa sumnjama na izvršenje krivičnih dela povrede prava glasanja i neovlašćenog prikupljanja ličnih podataka.

"Pretres prostorija političke stranke Narodnog pokreta Srbije vršen je shodno članu 155 stav 1 Krivičnog zakonika", dodali su iz tužilaštva.

Iz tužilaštva su naveli da, u cilju zaštite interesa postupka, u ovoj fazi ne mogu da daju više informacija niti odgovore na dodatna pitanja.

Narodni pokret Srbije (NPS) ocenio je danas da je "upad policije", u nedelju uveče u njegov izborni štab u Beogradu bio "pokušaj režima da skrene pažnju sa jezivih scena i nasilja, sa kravavih glava, sekira, štangli i pretnji građanima" tokom izbornog dana u deset mesta.

Predsednik NPS Miroslav Aleksić je ocenio kao "vređenje inteligencije" to što vlast tvrdi da je NPS povredila pravo glasanja, dodajući da nema saznanje da su članovi NPS telefonom pozivali birače SNS i lažno se predstavljali.

Dodao je i da je policija "prevrnula svaki delić stranačkih prostorija, otvarali su čak i vodokotlić tražeči kartice mobilnih telefona".

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić optužio je sinoć funkcionere NPS da su tokom današnjeg izbornog dana pozivali građane, lažno se predstavljajući, i pozivali ih da ne glasaju za listu okupljenu oko Srpske napredne stranke (SNS).

Vučić je kazao da su se funkconeri NPS predstavljali kao "ljudi iz Predsedništva Srbije, kolege i prijatelji Aleksandra Vučića".

"To ne samo da nije dozvoljeno, to je toliko nefer, toliko jadno, da nemam reči. Naravno, uhvaćeni su svi telefoni, verujem da će svi biti pohapšeni, jer to su stvari koje naša demokratija ne može da toleriše", naveo je on.

(Beta, 30.03.2026)