Vučević (SNS): Velika pobeda na lokalnim izborima, morali smo da se pomučimo za svaki glas

Predsednik Srpske napredne stranke (SNS) Miloš Vučević izjavio je danas da je SNS ostvarila veliku pobedu na lokalnim izborima održanim u 10 opština.

"Ljude je motivisalo da smo preživeli vrlo burnih 16 meseci i da je bilo pitanje da li ćemo da sačuvamo državu", rekao je Vučević za TV Prva.

Dodao je da je veoma zadovoljan jer SNS, kako je istakao, nikada nije imao lake izbore, već je morao da se pomuči za svaki glas.

Istakao je da je u Lučanima zabeležen fantastičan rezultat, kao i da je u Boru zabeležen najveći skok u odnosu na prethodne izbore jer je SNS 2022. godine osvojio 35 odsto, a sada 50 odsto glasova.

Naveo je da je velika pobeda ostvarena u Sevojnu i Bajinoj Bašti, kao i da je u Aranđelovcu nekoliko meseci pred izbore došlo do promena u strukturi stranke.

"U Knjaževcu smo odneli sigurnu pobedu. U Kuli je bio najveći udar na nas i broj nasilja koji se dešavao", rekao je Vučević.

Istakao je da su visoki stranački funkcioneri Narodnog pokreta Srbije tokom izbornog dana obmanjivali starije građane.

"Prenosili su im informaciju da je stranka promenila odluku da se ne glasa više za listu broj 1, nego za broj 2", rekao je Vučević.

Dodao je da je policija predala predmet tužilaštvu.

(Beta, 30.03.2026)