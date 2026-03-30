Izašli prvi rezultati izbora u Kladovu: SNS osvojila ubedljivu pobedu, oglasili se iz njihovog štaba (video)

Objavljeni su prvi rezultati izbora u Kladovu, a pobedu je odnela Srpska napredna stranka (SNS) sa osvojenih 71,99 odsto glasova, objavio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Prema njegovim rečima, ostale liste osvojile su 29,69 odsto glasova. Na teritoriji opštine Kladovo glasalo se na 31 biračkom mestu, a pravo glasa imalo je 21.090 upisanih birača. Skupština opštine Kladovo ima 28 odborničkih mesta, a na izborima su učestvovale tri izborne liste. Zabeleženi su sledeći rezultati izbora: Evo kako su stranke prošle na prošlim izborima 3. aprila 2022*: *(u procentima) - Narod je video šta je pravo i ko je na pravoj strani, a to je SNS i