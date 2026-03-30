Rezultati izbora u Bajinoj Bašti: SNS pobedio sa 53,49 odsto, evo koliko su osvojili ostali

Rezultati izbora u Bajinoj Bašti pristigli su oko 23 sata, a pobedu je odnela koalicija oko SNS, saopštio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Rekao je da su u Bajinoj Bašti prebrojani glasovi sa 51 od 52 mesta, i da je lista oko SNS osvojila 53,49 odsto glasova, dok su ostale stranke osvojile 44,35 odsto. - Nemoguće je da tu dođe do promene - dodao je Vučić. U Bajinoj Bašti na 52 biračka mesta pravo glasa imala su 21.462 upisana birača. Skupština Opštine Bajina Bašta ima 45 odborničkih mesta, a na izborima je učestvovalo šest izbornih lista. Evo kako su stranke prošle na prošlim izborima 3. aprila 2022*: