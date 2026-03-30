"SNS je potvrdila dominaciju" Analiza rezultata lokalnih izbora: "Studenti i opozicija u jednoj koloni - autokanibalizam"

Lokalni izbori su pokazali veću izlaznost birača u odnosu na prethodne godine Vučić sinoć saopštio da po poslednjem istraživanju SNS ima najbolji rejting u poslednjih pet godina Srpska napredna stranka potvrdila je dominaciju, a studenti u blokadi ostvarili su rezultate tamo gde im opozicija nije smetala.

Ipak, ne može da se kaže da će studenti preuzeti palicu od opozicije i biti najveća pretnja vlasti na narednim parlamentarnim izborima. To su, ukratko, poruke analitičara na osnovu rezultata jučerašnjih lokalnih izbora održanih u deset lokalnih samouprava širom Srbije. Analitičari ujedno dodaju i da ćemo na nastupajućim parlamentarnim izborima imati rekordnu izlaznost, ali i da rezultati jučerašnjih lokalnih izbora mogu da budu jak pokazatelj i kako će izgledati