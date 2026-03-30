Šta su tačno dogovorili Vučić i Putin? Ovako izgleda "naftna formula" po kojoj ćemo da kupujemo ruski gas

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom o produžetku gasnog aranžmana Srbija će naredna tri meseca dobijati gas po naftnoj formuli, po ceni upola nižoj od tržišne, sa mogućnošću fleksibilnog povećanja količina Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom sa predsednikom Ruske Federacije Vladimirom Putinom za koji je rekao da je bio iscrpan i sadržajan i tokom kojeg mu se zahvalio