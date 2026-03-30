Vučić objavio rezultate izbora u Aranđelovcu: SNS osvojio skoro 53 odsto glasova (video)

Objavljeni su prvi rezultati izbora u Aranđelovcu.

Pobedu je odnela Srpska napredna stranka (SNS) sa 52,96 odsto glasova, saopštio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Kako je dodao, lista "Studenti za Aranđelovac" osvojila je 44,9 odsto glasova. - Treba još četiri mesta da se obrade, ali nemoguće je da dođe do promene. Naša prednost je 1.700 glasova - istakao je on. U opštini Aranđelovac glasalo se na 41 biračkom mestu, a pravo glasa imalo je 36.841 upisan birač. Na izborima je učestvovalo pet izbornih lista.