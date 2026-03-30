Vučić otkrio zašto je policija ušla u prostorije NSP: "Aleksićevi funkcioneri zvali ljude, predstavljali se kao moji prijatelji i tražili da glasaju za drugu listu"

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da su se funkcioneri Narodnog pokreta Srbije lažno predstavljali tokom izbornog dana Predsednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je rezultate izbora na konferenciji za medije, a tom prilikom rekao je da su tokom izbornog dana funkcioneri iz Narodnog pokreta Srbije "pozivali ljude i predstavljali im se kao ljudi iz Predsedništva, te ih pozivali da glasaju za listu broj 2". Kako je rekao Vučić na konferenciji za medije,