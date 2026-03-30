Inicijativa Donorstvo je herojstvo: Ministarstvo zdravlja nije prihvatio nijedan predlog organizacija civilnog društva za unapređenje sistema transplantacija

Ministarstvo zdravlja Srbije nije prihvatilo nijedan od predloga više od 20 organizacija civilnog društva, među kojima je oko 10 udruženja i saveza pacijenata, za unapređenje transplantacionog sistema u Srbiji, saopštili su danas iz inicijative Donorstvo je herojstvo.

Kako je saopšteno, nakon okončane javne rasprave o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o presađivanju ljudskih organa, Zaštitnik građana i Poverenik za zaštitu ravnopravnosti upozorili su da predloženi tekst ne pruža dovoljnu zaštitu pravu punoletnih građana da se jasno izjasne o darivanju ili nedarivanju svojih organa u slučaju moždane smrti. U mišljenjima dve institucije ističe se da volja umrle osobe mora biti od prevashodnog značaja i da je ne mogu